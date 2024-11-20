Зеленський дав інтерв'ю Fox News. Каже, Путін може надумати завершити війну

Від диктатора РФ багато залежить, але набагато більше – від США, сказав президент. "США сильніші за Путіна", – додав він

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Christopher Neundorf)

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін цілком може захотіти завершити війну проти України, від нього сьогодні "залежить дуже багато". Водночас, як він заявив в інтерв'ю республіканському телеканалу Fox News, "набагато більше" залежить від США.

Відповідаючи на запитання, чи може Путін ухвалити рішення щодо завершення війни, Зеленський сказав: "Я переконаний, що на сьогодні дуже багато залежить від Путіна. Він може це зробити. Він може захотіти й завершити цю війну".

Але "набагато більше" це залежить від США, оскільки диктатор РФ слабший за Сполучені Штати, додав президент.

"У президента Сполучених Штатів Америки є і сила, і влада, і зброя, і він може знизити ціни на енергоресурси. До речі, я чув у пресі сигнали від президента Трампа, що він подумує про зниження цін на енергоресурси, на нафту, і це треба зробити", – висловився Зеленський.

На запитання, чи може обраний президент Дональд Трамп вплинути на Путіна, щоб завершити російсько-українську війну, глава держави відповів ствердно.

"Це буде непросто, але якщо застосувати всі [важелі], що є у США, то – так, він зможе. Тому що він набагато сильніший за Путіна. США сильніші. Їхня економіка сильніша", – підсумував Зеленський.