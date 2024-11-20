Зеленський дав інтерв'ю Fox News. Каже, Путін може надумати завершити війну
Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін цілком може захотіти завершити війну проти України, від нього сьогодні "залежить дуже багато". Водночас, як він заявив в інтерв'ю республіканському телеканалу Fox News, "набагато більше" залежить від США.
Відповідаючи на запитання, чи може Путін ухвалити рішення щодо завершення війни, Зеленський сказав: "Я переконаний, що на сьогодні дуже багато залежить від Путіна. Він може це зробити. Він може захотіти й завершити цю війну".
Але "набагато більше" це залежить від США, оскільки диктатор РФ слабший за Сполучені Штати, додав президент.
"У президента Сполучених Штатів Америки є і сила, і влада, і зброя, і він може знизити ціни на енергоресурси. До речі, я чув у пресі сигнали від президента Трампа, що він подумує про зниження цін на енергоресурси, на нафту, і це треба зробити", – висловився Зеленський.
На запитання, чи може обраний президент Дональд Трамп вплинути на Путіна, щоб завершити російсько-українську війну, глава держави відповів ствердно.
"Це буде непросто, але якщо застосувати всі [важелі], що є у США, то – так, він зможе. Тому що він набагато сильніший за Путіна. США сильніші. Їхня економіка сильніша", – підсумував Зеленський.
- Трамп, виступаючи перед прихильниками у Флориді після оголошення результатів президентських виборів 6 листопада 2024 року, пообіцяв, що за його каденції не буде війн.
- Спеціальний представник уряду США з переговорів у справах України (2017-2019) Курт Волкер казав, що Трамп не хоче, щоб за його каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.