Зеленський дав інтерв'ю Fox News. Каже, Путін може надумати завершити війну
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Christopher Neundorf)

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін цілком може захотіти завершити війну проти України, від нього сьогодні "залежить дуже багато". Водночас, як він заявив в інтерв'ю республіканському телеканалу Fox News, "набагато більше" залежить від США.

Відповідаючи на запитання, чи може Путін ухвалити рішення щодо завершення війни, Зеленський сказав: "Я переконаний, що на сьогодні дуже багато залежить від Путіна. Він може це зробити. Він може захотіти й завершити цю війну".

Але "набагато більше" це залежить від США, оскільки диктатор РФ слабший за Сполучені Штати, додав президент.

"У президента Сполучених Штатів Америки є і сила, і влада, і зброя, і він може знизити ціни на енергоресурси. До речі, я чув у пресі сигнали від президента Трампа, що він подумує про зниження цін на енергоресурси, на нафту, і це треба зробити", – висловився Зеленський.

На запитання, чи може обраний президент Дональд Трамп вплинути на Путіна, щоб завершити російсько-українську війну, глава держави відповів ствердно.

"Це буде непросто, але якщо застосувати всі [важелі], що є у США, то – так, він зможе. Тому що він набагато сильніший за Путіна. США сильніші. Їхня економіка сильніша", – підсумував Зеленський.

  • Трамп, виступаючи перед прихильниками у Флориді після оголошення результатів президентських виборів 6 листопада 2024 року, пообіцяв, що за його каденції не буде війн.
  • Спеціальний представник уряду США з переговорів у справах України (2017-2019) Курт Волкер казав, що Трамп не хоче, щоб за його каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.
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