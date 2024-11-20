Зеленский – о звонке Шольца: Путина нужно воспринимать как убийцу, а не как президента
Президент Владимир Зеленский считает, что страны могут идти на контакт с Россией, но только на уровне разведок. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что диктатора РФ Владимира Путина нужно воспринимать как убийцу, чего не сделал немецкий канцлер Олаф Шольц, инициировав телефонный звонок.
Зеленский признал, что заранее знал планы Шольца. В то же время глава государства считает, что такой разговор можно было бы провести, если бы были понятны его "полезные" результаты.
"Что получил канцлер от этого звонка? Ничего. Ничего нового", – сказал Зеленский.
По его словам, победить Путина в войне можно только дипломатией. Поэтому политическая изоляция российского лидера также оказывает давление на него.
"Вы должны не признавать Путина как президента, потому что он убийца. Иначе вы разрушите эту политическую изоляцию", – добавил Зеленский.
- 15 ноября 2024 года немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор с декабря 2022 года.
В звонке Шольц осудил войну и призвал Путина прекратить ее и вывести войска, а также поощрял диктатора к переговорам с Украиной для достижения справедливого и продолжительного мира. Канцлер отметил: "У Германии есть решимость поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется".
Президент Зеленский заявил, что звонок канцлера диктатору является "ящиком Пандоры". Этот разговор – именно то, чего Путин давно хочет, поскольку ему очень важно ослабить изоляцию себя и России, отметил украинский лидер.