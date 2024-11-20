Зеленский – о звонке Шольца: Путина нужно воспринимать как убийцу, а не как президента

Президент считает, что такой разговор можно было бы провести, если бы были понятны его "полезные" результаты

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что страны могут идти на контакт с Россией, но только на уровне разведок. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что диктатора РФ Владимира Путина нужно воспринимать как убийцу, чего не сделал немецкий канцлер Олаф Шольц, инициировав телефонный звонок.

Зеленский признал, что заранее знал планы Шольца. В то же время глава государства считает, что такой разговор можно было бы провести, если бы были понятны его "полезные" результаты.

"Что получил канцлер от этого звонка? Ничего. Ничего нового", – сказал Зеленский.

По его словам, победить Путина в войне можно только дипломатией. Поэтому политическая изоляция российского лидера также оказывает давление на него.

"Вы должны не признавать Путина как президента, потому что он убийца. Иначе вы разрушите эту политическую изоляцию", – добавил Зеленский.