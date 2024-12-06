Питання спрямування миротворців з Німеччини в Україну залишається "відкритим" – Пісторіус

Глава німецького Міноборони зазначив, що у цьому питанні є багато "якщо" та "у разі"

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що питання про можливе спрямування німецьких миротворців в Україну після закінчення війни "залишається відкритим". Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk.

"Ми готуємося, опрацьовуємо сценарії, але робимо це конфіденційно", – сказав Пісторіус.

Водночас глава німецького Міноборони наголосив, що зараз питання про спрямування миротворців до України "не ставить ніхто" і "не час" публічно обговорювати подібні стратегії. За його словами, можливість військової участі німецьких солдатів у миротворчій місії залежатиме від "утворених умов".

Пісторіус вважає, що на цей час у цьому питанні є багато "якщо" та "у разі".

"Якщо буде досягнутий мир і якщо потім будь-хто запропонує миротворчі заходи з використанням військових засобів, то це залежатиме від характеру мандату, його обсягу, вимог, а також від згоди сторін, що нині воюють", – сказав глава Міноборони Німеччини.

29 листопада Борис Пісторіус запропонував перекинути підрозділи Patriot до Польщі для захисту ключового логістичного вузла постачання матеріалів в Україну.

24 листопада Le Monde повідомило, що Франція та Велика Британія відновили дискусію про спрямування військ до України.

4 грудня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок допустила участь німецьких миротворців у місії щодо дотримання миру між Україною та Росією.