Клімкін: Відправлення військ Європи в Україну може стати гарантією безпеки

За словами колишнього міністра, адміністрація Трампа може допомагати Європі в цьому питанні

Павло Клімкін (Фото: скрин відео)

Дискусія у Європі про відряджання військ в Україну не просто поновилася, а стала "серйозною". Європейські солдати можуть стати гарантією безпеки для України, сказав в інтерв'ю LIGA.net колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Це не значить що їх відправлять, але дискусія серйозна", – заявив він.

Клімкін зазначив, що в разі якщо питання вступу України до НАТО якимось чином буде відсунуте в часі й позиція адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа буде жорсткою, то присутність військ ЄС хоч і "не справжня", але гарантія безпеки для України.

За словами ексміністра, команда Трампа "сказала" європейцям, що може "досягнути чогось" у питанні війни в Україні, але далі керувати процесом і його забезпечувати має саме Європа.

За логікою Трампа, вважає Клімкін, військ США поки що не має бути на території України. Також американська сторона не готова фінансувати процес розміщення європейських солдатів.

Однак адміністрації Трампа ніщо не заважає підтримати цю ідею інакше.

"Це не означає, що вона не може підтримати європейців у цьому процесі. Надати певні гарантії, надавати інформацію, надавати поради та ще деякі речі, про які ми там детально говорити не будемо. І це дуже-дуже важлива історія, я вважаю", – підкресли ексміністр.

24 листопада Le Monde повідомило, що Франція та Велика Британія відновили дискусію про відправлення військ до України.

Однак 26 листопада голова МЗС Британії спростував відправлення солдатів в Україну. Він заявив, що позиція країни залишилася незмінною.

29 листопада Борис Джонсон заявив, що британські війська можуть охороняти кордон України в межах мирної угоди.