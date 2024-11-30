Климкин: Отправка войск Европы в Украину может стать гарантией безопасности

По словам бывшего министра, администрация Трампа может помогать Европе в этом вопросе

Павел Климкин (Фото: скрин видео)

Дискуссия в Европе об отправке войск в Украину не просто возобновилась, а стала "серьезной". Европейские солдаты могут стать гарантией безопасности для Украины, сказал в интервью LIGA.net бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

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"Это не значит, что их отправят, но дискуссия серьезная", – заявил он.

Климкин отметил, что в случае если вопрос вступления Украины в НАТО каким-то образом будет отодвинут во времени и позиция администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа будет жесткой, то присутствие войск ЕС хоть и "не настоящая", но гарантия безопасности для Украины.

По словам экс-министра, команда Трампа "сказала" европейцам, что может "достигнуть чего-то" в вопросе войны в Украине, но дальше руководить процессом и его обеспечивать должна именно Европа.

По логике Трампа, считает Климкин, войск США пока что не должно быть на территории Украины. Также американская сторона не готова финансировать процесс размещения европейских солдат.

Однако администрации Трампа ничто не мешает поддержать эту идею иначе.

"Это не означает, что она не может поддержать европейцев в этом процессе. Предоставить определенные гарантии, предоставлять информацию, давать советы и еще некоторые вещи, о которых мы там подробно говорить не будем. И это очень важная история, я считаю", – подчеркни экс-министр.

24 ноября Le Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссию об отправке войск в Украину.

Однако 26 ноября глава МИД Британии опроверг отправку солдат в Украину. Он заявил, что позиция страны осталась неизменной.

29 ноября Борис Джонсон заявил, что британские войска могут охранять границу Украины в рамках мирного соглашения.