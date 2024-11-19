ЕС должен быть готов развернуть войска в Украине по просьбе Трампа – глава МИД Эстонии

Европейские страны могут развернуть свои войска по окончании боевых действий, чтобы сдержать потенциальную агрессию России в будущем, говорит Цахкна

Маргус Цахкна (Фото: ЕРА/JALAL MORCHIDI)

Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы поддержать любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом Financial Times заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО является лучшей гарантией ее безопасности, на чем настаивает президент Владимир Зеленский.

Однако если Соединенные Штаты будут выступать против приглашения Украины в Альянс, европейским странам придется вмешаться, развернув свои войска после окончания боевых действий, чтобы сдержать потенциальную агрессию России в будущем, уточнил Цахкна.

"Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, то это означает, что будет справедливый мир. Тогда мы говорим о членстве в НАТО. Но без США это невозможно. И тогда мы говорим о какой-либо форме гарантий в значении сапог на земле", – высказался глава эстонского МИДа.

Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде после оглашения результатов президентских выборов 6 ноября, пообещал, что при его каденции не будет войн.

Специальный представитель правительства США по переговорам по делам Украины (2017-2019) Курт Волкер говорил, что Трамп не хочет, чтобы при его каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.