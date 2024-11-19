Шольц пытался отстранить Трампа от переговоров о завершении войны в Украине – Дуда

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/IGOR KOVALENKO)

Президент Польши Анджей Дуда считает, что своим телефонным звонком российскому диктатору Владимиру Путину канцлер Германии Олаф Шольц пытался отстранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров о завершении российско-украинской войны еще до того, как тот вступит в должность. Об этом он заявил в комментарии Bloomberg.

"Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность", – сказал Дуда.

По мнению польского президента, таким образом Шольц, вероятно, пытался возобновить отношения Германии с Россией.

Дуда также раскритиковал решение Шольца пригласить американского лидера Джо Байдена на состоявшиеся в октябре в Берлине переговоры о будущем Украины вместе с лидерами Франции и Великобритании.

Он также заявил, что был "шокирован" тем, что президента Владимира Зеленского не пригласили поучаствовать в этих обсуждениях.