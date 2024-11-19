Шольц пытался отстранить Трампа от переговоров о завершении войны в Украине – Дуда
Президент Польши Анджей Дуда считает, что своим телефонным звонком российскому диктатору Владимиру Путину канцлер Германии Олаф Шольц пытался отстранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров о завершении российско-украинской войны еще до того, как тот вступит в должность. Об этом он заявил в комментарии Bloomberg.
"Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность", – сказал Дуда.
По мнению польского президента, таким образом Шольц, вероятно, пытался возобновить отношения Германии с Россией.
Дуда также раскритиковал решение Шольца пригласить американского лидера Джо Байдена на состоявшиеся в октябре в Берлине переговоры о будущем Украины вместе с лидерами Франции и Великобритании.
Он также заявил, что был "шокирован" тем, что президента Владимира Зеленского не пригласили поучаствовать в этих обсуждениях.
- Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде после оглашения результатов президентских выборов 6 ноября, пообещал, что при его каденции не будет войн.
- Специальный представитель правительства США по переговорам по делам Украины (2017-2019) Курт Волкер говорил, что Трамп не хочет, чтобы при его каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.