Шольц намагався усунути Трампа від переговорів про завершення війни в Україні – Дуда

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/IGOR KOVALENKO)

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що своїм телефонним дзвінком до російського диктатора Володимира Путіна канцлер Німеччини Олаф Шольц намагався усунути обраного президента США Дональда Трампа від переговорів про завершення російсько-української війни ще до того, як той обійме посаду. Про це він заявив в коментарі Bloomberg.

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"Я вважаю, що це була спроба добитися припинення вогню в Україні до того, як Дональд Трамп вступить на посаду", – висловився Дуда.

На думку польського президента, таким чином Шольц, ймовірно, намагався відновити відносини Німеччини з Росією.

Дуда також розкритикував рішення Шольца запросити американського лідера Джо Байдена на переговори щодо майбутнього України разом із лідерами Франції та Великої Британії, які відбулися у жовтні в Берліні.

Він також заявив, що був "шокований" тим, що президента Володимира Зеленського не запросили взяти участь у цих обговореннях.