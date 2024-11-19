Європа має бути готова розгорнути війська в Україні на прохання Трампа – глава МЗС Естонії

Європейські країни можуть розгорнути свої війська після закінчення бойових дій, щоб стримати потенційну агресію Росії в майбутньому, каже Цахкна

Маргус Цахкна (Фото: ЕРА/JALAL MORCHIDI)

Європейські лідери мають бути готовими відправити військові сили в Україну, щоб підтримати будь-яку мирну угоду між Києвом і Москвою, розроблену обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це Financial Times заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Він наголосив, що вступ України до НАТО є найкращою гарантією її безпеки, на чому наполягає президент Володимир Зеленський.

Однак якщо Сполучені Штати виступатимуть проти запрошення України до Альянсу, європейським країнам доведеться втрутитися, розгорнувши свої війська після закінчення бойових дій, щоб стримати потенційну агресію Росії в майбутньому, уточнив Цахкна.

"Якщо ми говоримо про реальні гарантії безпеки, то це означає, що буде справедливий мир. Тоді ми говоримо про членство в НАТО. Але без США це неможливо. І тоді ми говоримо про будь-яку форму гарантій у значенні чобіт на землі", – висловився глава естонського МЗС.

Трамп, виступаючи перед прихильниками у Флориді після оголошення результатів президентських виборів 6 листопада, пообіцяв, що за його каденції не буде війн.

Спеціальний представник уряду США з переговорів у справах України (2017-2019) Курт Волкер казав, що Трамп не хоче, щоб за його каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.