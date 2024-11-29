Джонсон: Британские войска могут охранять границу Украины в рамках мирного соглашения

Борис Джонсон (Фото: EPA)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что британские войска должны присоединиться к защите украинской границы в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

Ответственность за охрану какой-либо возможной будущей линии прекращения огня в Украине должна быть передана многонациональной группировке европейских миротворческих сил, считает экс-премьер.

"Я не думаю, что мы должны отправлять туда боевые войска, чтобы бороться с россиянами. Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата, вы захотите иметь многонациональные европейские миротворческие силы, которые будут контролировать границу и помогать украинцам. Я не вижу, что такая европейская операция могла бы состояться без британцев", – заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть четкими и эффективными, чтобы предотвратить новое нападение России. По мнению Джонсона, лучшей гарантией является статья 5 НАТО, поддерживающая мир в Европе уже 80 лет.

"Это причина, по которой страны Балтии в НАТО. Это причина того, что поляки, венгры, чехи, финны и шведы сейчас в НАТО", – отметил политик.

Бывший премьер также напомнил о моральном долге Британии перед Украиной, вспоминая Будапештский меморандум 1994 года.

"Мы сотрудничали с россиянами в 1994 году и лишили украинцев ядерного оружия, которое бы защитило их от ужаса, происходящего сейчас. Если бы они сохранили средства ядерного сдерживания, их бы сейчас не убивал Путин в их кроватях. Мы были частью этого. Мы подписали меморандум. Мы несем моральную ответственность за их положение", – подчеркнул Джонсон.

28 сентября в НАТО оценили угрозу нападения РФ. По словам адмирала Бауэра, 90% сухопутных сил РФ привлечены в Украине, поэтому нападение не готовится.

17 октября Зеленский заявил, что к 2025 году Путин хочет сравниться по уровню производства вооружения с членами ЕС.

22 ноября Туск сказал, что война в Украине вступает в решающую фазу, последние события свидетельствуют о реальном риске вспышки глобального конфликта после применения Россией новой ракеты для удара по Днепру.

В тот же день FAZ писало, что Германия разрабатывает план обороны на случай войны с Россией.