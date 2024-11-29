Джонсон: Британські війська можуть охороняти кордон України у межах мирної угоди
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що британські війська мають долучитися до захисту українського кордону у межах потенційної мирної угоди. Про це він розповів в інтерв’ю The Telegraph.
Відповідальність за охорону будь-якої можливої майбутньої лінії припинення вогню в Україні має бути передана багатонаціональному угрупованню європейських миротворчих сил, вважає експрем'єр.
"Я не думаю, що ми повинні відправляти туди бойові війська, щоб боротися з росіянами. Але я думаю, що як частина рішення, як частина кінцевого результату, ви захочете мати багатонаціональні європейські миротворчі сили, які контролюватимуть кордон і допомагатимуть українцям. Я не бачу, що така європейська операція могла б відбутися без британців", – заявив Джонсон.
Він підкреслив, що гарантії безпеки для України повинні бути чіткими та ефективними, щоб запобігти новому нападу Росії. На думку Джонсона, найкращою гарантією є стаття 5 НАТО, яка підтримує мир у Європі вже 80 років.
"Це причина, з якої країни Балтії у НАТО. Це причина того, що поляки, угорці, чехи, фіни та шведи зараз у НАТО", – зазначив політик.
Колишній прем’єр також нагадав про моральний обов’язок Британії перед Україною, згадуючи Будапештський меморандум 1994 року.
"Ми співпрацювали з росіянами у 1994 році і позбавили українців ядерної зброї, яка б захистила їх від жаху, що відбувається зараз. Якби вони зберегли засоби ядерного стримування, їх би зараз не вбивав Путін у їхніх ліжках. Ми були частиною цього. Ми підписали меморандум. Ми несемо моральну відповідальність за їхнє становище", – наголосив Джонсон.
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