Джонсон: Британські війська можуть охороняти кордон України у межах мирної угоди

Борис Джонсон (Фото: EPA)

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що британські війська мають долучитися до захисту українського кордону у межах потенційної мирної угоди. Про це він розповів в інтерв’ю The Telegraph.

Відповідальність за охорону будь-якої можливої ​​майбутньої лінії припинення вогню в Україні має бути передана багатонаціональному угрупованню європейських миротворчих сил, вважає експрем'єр.

"Я не думаю, що ми повинні відправляти туди бойові війська, щоб боротися з росіянами. Але я думаю, що як частина рішення, як частина кінцевого результату, ви захочете мати багатонаціональні європейські миротворчі сили, які контролюватимуть кордон і допомагатимуть українцям. Я не бачу, що така європейська операція могла б відбутися без британців", – заявив Джонсон.

Він підкреслив, що гарантії безпеки для України повинні бути чіткими та ефективними, щоб запобігти новому нападу Росії. На думку Джонсона, найкращою гарантією є стаття 5 НАТО, яка підтримує мир у Європі вже 80 років.

"Це причина, з якої країни Балтії у НАТО. Це причина того, що поляки, угорці, чехи, фіни та шведи зараз у НАТО", – зазначив політик.

Колишній прем’єр також нагадав про моральний обов’язок Британії перед Україною, згадуючи Будапештський меморандум 1994 року.

"Ми співпрацювали з росіянами у 1994 році і позбавили українців ядерної зброї, яка б захистила їх від жаху, що відбувається зараз. Якби вони зберегли засоби ядерного стримування, їх би зараз не вбивав Путін у їхніх ліжках. Ми були частиною цього. Ми підписали меморандум. Ми несемо моральну відповідальність за їхнє становище", – наголосив Джонсон.

28 вересня в НАТО оцінили загрозу нападу РФ. За словами адмірала Бауера, 90% сухопутних сил РФ залучено в Україні, тому напад не готується.

17 жовтня Зеленський заявив, що до 2025 року Путін хоче зрівнятися за рівнем виробництва озброєння з членами ЄС.

22 листопада Туск сказав, що війна в Україні вступає у вирішальну фазу, останні події свідчать про реальний ризик спалаху глобального конфлікту після застосування Росією нової ракети для удару по Дніпру.

Того самого дня FAZ писало, що Німеччина розробляє план оборони на випадок війни з Росією.