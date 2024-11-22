Туск заявив про загрозу глобального конфлікту на тлі удару Росії по Дніпру

Дональд Туск (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Війна в Україні вступає у вирішальну фазу, останні події свідчать про реальний ризик спалаху глобального конфлікту після застосування Росією нової ракети для удару по Україні. Таку думку на конференції вчителів висловив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає агентство Reuters.

"Війна на сході вступає у вирішальну фазу, ми відчуваємо, що наближається невідоме", – сказав Туск.

Польський прем’єр додав, що конфлікт набуває "драматичних масштабів".

"Останні кілька десятків годин показали, що загроза є серйозною та реальною, коли йдеться про глобальний конфлікт", – сказав він, коментуючи російський удар по Дніпру гіперзвуковою балістичною ракетою.

У матеріалі йдеться, що Польща, яка межує з Україною, Росією та Білоруссю, була провідним голосом, який закликав членів НАТО витрачати більше на оборону, і сама виділяє 4,7% валового внутрішнього продукту на посилення своїх збройних сил у 2025 році.

21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.

Президент Зеленський тоді заявив, що за характеристиками ракета відповідає міжконтинентальній балістиці, але тривають експертизи. Водночас неназваний західний чиновник заявив ABC News, що російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою.

В МЗС Польщі назвали удар "серйозною ескалацією конфлікту".

Ввечері Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито "успішний" запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.