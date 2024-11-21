Росія погрожує Польщі через нову базу НАТО. Варшава відреагувала

В МЗС Польщі заявили, що об'єкт створений для боротьби з балістичними ракетами, особливо з тих країн, які є державами-ізгоями

Відкриття бази (Фото: канцелярія Анджея Дуди)

Військова протиракетна база НАТО у польському Редзіково є суто оборонною. Так речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський відреагував на заяву РФ, що нова база є ціллю для Москви, передає RMF24.

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Вронський сказав, що протиракетна база НАТО у Редзіково є оборонним об’єктом, призначеним для боротьби з балістичними ракетами, особливо з тих країн, які є державами-ізгоями. Зокрема, йдеться про держави, які будують свою політику на тому, що постійно комусь погрожують.

"Якщо Росія повторить свої погрози, це означає, що в майбутньому США і НАТО повинні будуть посилити протиповітряну оборону всього східного флангу, щоб зробити такі погрози нереальними", – наголосив речник МЗС Польщі.

Вронський зазначив, що про можливість розширення бази в Редзіково вже говорив віцепрем'єр – міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Він резюмував, що в Польщі існує загальний консенсус – як серед громадян, так і серед усіх політичних сил – про те, що східний фланг Альянсу повинен мати якнайкращий протиповітряний захист.

Раніше представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що відкриття бази "є черговим відверто провокаційним кроком", який "є частиною багаторічної деструктивної практики наближення військової інфраструктури НАТО до російських кордонів".

За її словами, це "збільшує загальний рівень ядерної загрози", і Росія розглядає базу як одну з пріоритетних цілей. Вона додала, що "за необхідності" атака на неї може бути здійснена із застосуванням новітнього озброєння.

13 листопада канцелярія президента Польщі Дуди повідомила про відкриття бази ПРО в Редзіково.

14 листопада стало відомо, що Польща відправила перші південнокорейські танки K2 "Чорна пантера" до кордону з Росією.