Россия угрожает Польше из-за новой базы НАТО. Варшава отреагировала

В МИД Польши заявили, что объект создан для борьбы с баллистическими ракетами, особенно из тех стран, которые являются изгоями

Открытие базы (Фото: канцелярия Анджея Дуды)

Военная противоракетная база НАТО в польском Редзиково является сугубо оборонной. Так спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский отреагировал на заявление РФ, что новая база является целью для Москвы, передает RMF24.

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Вронский сказал, что противоракетная база НАТО в Редзиково является оборонным объектом, предназначенным для борьбы с баллистическими ракетами, особенно из тех стран, которые являются изгоями. В частности, речь идет о государствах, которые строят свою политику на том, что постоянно кому-то угрожают.

"Если Россия повторит свои угрозы, это означает, что в будущем США и НАТО должны будут усилить противовоздушную оборону всего восточного фланга, чтобы сделать такие угрозы нереальными", — подчеркнул спикер МИД Польши.

Вронский отметил, что о возможности расширения базы в Редзиково уже говорил вице-премьер – министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Он резюмировал, что в Польше существует общий консенсус – как среди граждан, так и всех политических сил – о том, что восточный фланг Альянса должен иметь наилучшую противовоздушную защиту.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что открытие базы "является очередным откровенно провокационным шагом", который "является частью многолетней деструктивной практики приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам".

По ее словам, это "увеличивает общий уровень ядерной угрозы", и Россия рассматривает базу как одну из приоритетных целей. Она добавила, что "при необходимости" атака на нее может быть осуществлена с применением новейшего оружия.

13 ноября канцелярия президента Польши Дуды сообщила об открытии базы ПРО в Редзиково.

14 ноября стало известно, что Польша отправила первые южнокорейские танки K2 "Черная пантера" на границу с Россией.