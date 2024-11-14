Польша перекинула танки K2 "Черная пантера" к границе с Россией

Танки K2 Black Panther (Фото: Википедия)

Польша отправила первые южнокорейские танки K2 "Черная пантера" на границу с Россией. Об этом сообщает польское агентство Polska Agencja Prasowa.

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Отмечается, что военная часть находится в Бранево, недалеко от Калининградской области России. Речь идет о семи единицах техники, которые были переданы в 9 Браневскую бронекавалерийскую бригаду.

Представитель 16 Поморской механизированной дивизии Магдалена Костинская сообщила, что танки K2 будут оснащены польскими системами, в том числе средствами связи. До конца года ожидается поставка остальных танков, а сейчас в бригаде есть восемь подготовленных экипажей.