На границе с Россией пройдут крупнейшие в Европе артиллерийские учения НАТО
НАТО проведет крупнейшие учения по интеграции артиллерийских сил на европейском континенте. Впервые их примет Финляндия, а проходить они будут на границе с Россией, сказано в пресс-релизе армии США в Европе и Африке.
Учения Lightning Strike 24 являются частью серии Dynamic Front 25. В них примут участие более 5000 военнослужащих из США и еще 28 стран-союзников и партнеров Альянса. Они задействуют свыше 130 различных систем вооружения.
Кроме Финляндии учения пройдут на территориях Эстонии, Германии, Польши и Румынии. На территории Финляндии они будут проходить до 28 ноября на границе с Мурманской областью России – в районах Роваярви и Рованиеми (Лапландия).
В них будут участвовать около 3600 финских военных (подразделения бригадного уровня, Военно-Воздушных Сил, Пограничной охраны, Агентства C5 Сил обороны Финляндии, Центра военной медицины и Командования логистики Сил обороны Финляндии) и примерно 1250 солдат международных сил.
Цель учений – показать оборонные возможности НАТО на севере Европы и отработать оперативное командование, управление и взаимодействие с Корпусом быстрого реагирования союзников.
Как отметил руководитель учений полковник Янне Мякитало, масштаб показывает, что в случае необходимости Финляндия может получить помощь от союзников "очень быстро".
"Это хороший пример того, что наша собственная полевая артиллерия в сочетании с возможностями союзников образует мощную оборону в северной части Финляндии и НАТО", – сказал он.
- 14 октября НАТО начало ядерные учения Steadfast Noon над Западной Европой и Северным морем.
- 16 октября президент Зеленский заявил, что украинские военные смогут заменить войска США в Европе. 20 октября в НАТО назвали эту идею "вредной".
- 1 ноября конгрессмен Майк Тернер заявил, что НАТО должно рассмотреть возможность удара по войскам КНДР в Украине.