На кордоні з Росією пройдуть найбільші в Європі артилерійські навчання НАТО

Загалом у навчаннях буде залучено 5000 військовослужбовців зі США та ще 28 країн

Навчання Dynamic Front (Архівне фото: nato.int)

НАТО проведе найбільші навчання з інтеграції артилерійських сил на європейському континенті. Вперше їх прийме Фінляндія, а проходитимуть вони на кордоні з Росією, йдеться у пресрелізі армії США у Європі та Африці.

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Навчання Lightning Strike 24 є частиною серії Dynamic Front 25. У них візьмуть участь понад 5000 військовослужбовців зі США та ще 28 країн-союзників та партнерів Альянсу. Вони застосують понад 130 різних систем озброєння.

Крім Фінляндії, навчання пройдуть на територіях Естонії, Німеччини, Польщі та Румунії. На території Фінляндії вони проходитимуть до 28 листопада на кордоні з Мурманською областю Росії – в районах Роваярві та Рованіємі (Лапландія).

У них братимуть участь близько 3600 фінських військових (підрозділи бригадного рівня, Військово-Повітряних Сил, Прикордонної охорони, Агентства C5 Сил оборони Фінляндії, Центру військової медицини та Командування логістики Сил оборони Фінляндії) та приблизно 1250 солдатів міжнародних сил.

Мета навчань – показати оборонні можливості НАТО на півночі Європи та відпрацювати оперативне командування, управління та взаємодію з Корпусом швидкого реагування союзників.

Як зазначив керівник навчань полковник Янне Мякітало, масштаб показує, що у разі потреби Фінляндія може отримати допомогу від союзників "дуже швидко".

"Це хороший приклад того, що наша власна польова артилерія у поєднанні з можливостями союзників утворює потужну оборону у північній частині Фінляндії та НАТО", – сказав він.