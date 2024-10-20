"Це пас Трампу". У НАТО назвали шкідливою ідею Зеленського замінити контингент США українцями

Конноллі зауважив, що Штати повинні бути у Європі – і не треба заохочувати Америку виходити з континенту, бо це не в інтересах України та союзників

Ілюстративне фото: Depositphotos

Ідея президента Володимира Зеленського замінити контингент США в Європі українськими силами після війни "не є продуктивною" та "ще й шкодить" у цей час. Про це голова парламентської асамблеї НАТО, демократ-конгресмен США Джеррі Конноллі заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Це щедра пропозиція з боку президента Зеленського, з яким я зустрічався багато разів, зокрема у вузькому колі на різних конференціях і заходах. Але думаю, що це недоречна пропозиція зараз. Вона виглядає як політичний пас Дональду Трампу в разі, якби він виграв вибори", – заявив політик.

За його словами, такі ідеї "не треба чути" тим, хто бореться за Україну у Конгресі США.

Конноллі зауважив, що Штати повинні бути у Європі – і не треба заохочувати Америку виходити з континенту, бо це не в інтересах України та союзників.

"Якщо хтось би й вітав це, то це Володимир Путін. Бо ми – це засіб протидії, і наша фізична присутність в Європі заспокоює партнерів", – акцентував він.

Конгресмен додав: така позиція не означає, що США не можуть проводити певні зміни у дислокації своїх військ, але ідея повного виводу американських військ з Європи "не є продуктивною", а у цей час "ще й шкодить".

16 жовтня президент Зеленський представив у Верховній Раді частину пунктів Плану перемоги.

За його словами, Україна матиме значний і досвідчений військовий контингент, сформований з воїнів, які мають реальний досвід сучасних бойових дій. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу та підвищення безпеки в Європі, заявив Зеленський.