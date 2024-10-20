"Пас Трампу". В НАТО назвали вредной идею Зеленского заменить контингент США украинцами

Коннолли заметил, что США должны быть в Европе – и не нужно поощрять Америку выходить из континента, потому что это не в интересах Украины и союзников

Иллюстративное фото: Depositphotos

Идея президента Владимира Зеленского заменить контингент США в Европе украинскими силами после войны "не является продуктивной" и "еще и вредит" в это время. Об этом глава парламентской ассамблеи НАТО, демократ-конгрессмен США Джерри Коннолли заявил в интервью Радио Свобода.

"Это щедрое предложение со стороны президента Зеленского, с которым я встречался много раз, включая узкий круг на различных конференциях и мероприятиях. Но думаю, что это неуместное предложение сейчас. Оно выглядит как политический пас Дональду Трампу в случае, если бы он выиграл выборы" , – заявил политик.

По его словам, такие идеи "не нужно слышать" тем, кто борется за Украину в Конгрессе США.

Коннолли заметил, что Штаты должны быть в Европе – и не нужно поощрять Америку выходить из континента, потому что это не в интересах Украины и союзников.

"Если кто-то и приветствовал бы это – так это Владимир Путин. Потому что мы – это средство противодействия и наше физическое присутствие в Европе успокаивает партнеров", – акцентировал он.

Конгрессмен добавил: такая позиция не означает, что США не могут делать определенные изменения в дислокации своих войск, но идея полного вывода американских войск из Европы "не производительна", а в настоящее время "еще и вредит".

16 октября президент Зеленский представил в Верховной Раде часть пунктов Плана победы.

По его словам, у Украины будет значительный и опытный военный контингент, сформированный из воинов, имеющих реальный опыт современных боевых действий. Этот украинский опыт должен использоваться для укрепления обороны всего Альянса и повышения безопасности в Европе, заявил Зеленский.