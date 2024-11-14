Польща перекинула танки K2 "Чорна пантера" до кордону з Росією

Танки K2 Black Panther (Фото: Вікіпедія)

Польща відправила перші південнокорейські танки K2 "Чорна пантера" до кордону з Росією. Про це повідомляє польське агентство Polska Agencja Prasowa.

Зазначається, що військова частина розташована у Бранево, неподалік від Калінінградської області Росії. Йдеться про сім одиниць техніки, які були передані до 9 Браневської бронекавалерійської бригади.

Речниця 16 Поморської механізованої дивізії Магдалена Косцінська повідомила, що танки K2 будуть оснащені польськими системами, зокрема засобами зв’язку. До кінця року очікується постачання решти танків, а наразі у бригаді є вісім підготовлених екіпажів.