Польща перекинула танки K2 "Чорна пантера" до кордону з Росією
Дарія Демяник
Польща відправила перші південнокорейські танки K2 "Чорна пантера" до кордону з Росією. Про це повідомляє польське агентство Polska Agencja Prasowa.
Зазначається, що військова частина розташована у Бранево, неподалік від Калінінградської області Росії. Йдеться про сім одиниць техніки, які були передані до 9 Браневської бронекавалерійської бригади.
Речниця 16 Поморської механізованої дивізії Магдалена Косцінська повідомила, що танки K2 будуть оснащені польськими системами, зокрема засобами зв’язку. До кінця року очікується постачання решти танків, а наразі у бригаді є вісім підготовлених екіпажів.
ДОВІДКАK2 "Чорна пантера" (K2 Black Panther) – південнокорейський основний бойовий танк нового покоління. "Чорна пантера" озброєна 120-мм гладкоствольною гарматою L55, розробленою компанією Hyundai Wia. Система управління вогнем здатна отримувати та відстежувати цілі на відстані до 9,8 км з допомогою тепловізійного прицілу. Танк може рухатися зі швидкістю до 70 км/год на дорогах з твердим покриттям і до 52 км/год в умовах бездоріжжя. Здатен підійматися на 60-градусні схили та долати вертикальні перешкоди до 1,8 метра заввишки.
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