Туск заявил об угрозе глобального конфликта на фоне удара России по Днепру

Дональд Туск (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Война в Украине вступает в решающую фазу, последние события говорят о реальном риске вспышки глобального конфликта после применения Россией новой ракеты для удара по Украине. Такое мнение на конференции учителей высказал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает агентство Reuters.

"Война на востоке вступает в решающую фазу, мы чувствуем, что близится неизвестное", – сказал Туск.

Польский премьер добавил, что конфликт приобретает "драматические масштабы".

"Последние несколько десятков часов показали, что угроза является серьезной и реальной, когда речь идет о глобальном конфликте", – сказал он, комментируя российский удар по Днепру гиперзвуковой баллистической ракетой.

В материале говорится, что Польша, граничащая с Украиной, Россией и Беларусью, была ведущим голосом, призывающим членов НАТО тратить больше на оборону, и сама выделяет 4,7% валового внутреннего продукта на усиление своих вооруженных сил в 2025 году.