Туск заявил об угрозе глобального конфликта на фоне удара России по Днепру
Война в Украине вступает в решающую фазу, последние события говорят о реальном риске вспышки глобального конфликта после применения Россией новой ракеты для удара по Украине. Такое мнение на конференции учителей высказал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает агентство Reuters.
"Война на востоке вступает в решающую фазу, мы чувствуем, что близится неизвестное", – сказал Туск.
Польский премьер добавил, что конфликт приобретает "драматические масштабы".
"Последние несколько десятков часов показали, что угроза является серьезной и реальной, когда речь идет о глобальном конфликте", – сказал он, комментируя российский удар по Днепру гиперзвуковой баллистической ракетой.
В материале говорится, что Польша, граничащая с Украиной, Россией и Беларусью, была ведущим голосом, призывающим членов НАТО тратить больше на оборону, и сама выделяет 4,7% валового внутреннего продукта на усиление своих вооруженных сил в 2025 году.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Президент Зеленский тогда заявил, что по характеристикам ракета отвечает межконтинентальной баллистике, но продолжаются экспертизы. В то же время неназванный западный чиновник заявил ABC News, что российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
- В МИД Польши назвали удар "серьезной эскалацией конфликта".
- Вечером Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но якобы "успешный" запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.