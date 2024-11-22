FAZ: Німеччина розробляє план оборони на випадок війни з Росією

Як зазначив німецький підполковник, Росія може бути готова до наступальних дій через чотири-п'ять років

Армія Німеччини (Фото: Bundeswehr)

Німеччина розробляє "Німецький оперативний план" на випадок війни з Росією. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) із посиланням на власну інформацію і заяву голови регіонального командування Гамбурга, підполковника Йорна Плішке.

"Росія почала готуватися до війни. Росія зараз виробляє 25 основних бойових танків на місяць, Німеччина — три на рік", – заявив він, посилаючись на німецькі розвідувальні служби.

Підполковник зазначив, в Європі почастішали випадки шпигунства, польоти безпілотників, спроби диверсій, кібератак та вбивств топменеджерів. Тому "усі державні команди несуть відповідальність за реалізацію" цього плану.

За словами Плішке, Росія буде готова до активних наступальних дій на Захід через чотири-п'ять років.

За даними FAZ, план вже нібито ухвалений політиками, а перша версія документа складається з 1000 сторінок. Однак деталі є секретними.

Зокрема, як пише агенція, в документі перераховані всі споруди та об’єкти інфраструктури в Німеччині, які особливо потребують "захисту з військових причин". Також, за даними FAZ, в плані детально розписані дії для оборони або стримування у відповідь на "російські маневри" на східному фланзі НАТО.

Зазначається, що в разі нападу РФ, Німеччина повинна стати центром для "десятків тисяч, можливо, сотень тисяч" солдатів, яких будуть переправляти з технікою та іншими речами на схід. На цей випадок бізнесу Плішке радить закупитися генераторами та навчити додаткових водіїв вантажівок.

В Німеччині вже провели перші спільні навчання цивільних сил та військових під назвою Red Storm Alpha. Відпрацювали охорону порту та дії щодо недопущення диверсій.

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