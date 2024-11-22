FAZ: Германия разрабатывает план обороны на случай войны с Россией

Как отметил немецкий подполковник, Россия может быть готова к наступательным действиям через четыре-пять лет

Армия Германии (Фото: Bundeswehr)

Германия разрабатывает "Немецкий оперативный план" на случай войны с Россией. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на собственную информацию и заявление главы регионального командования Гамбурга, подполковника Йорна Плишке.

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"Россия начала готовиться к войне. Россия сейчас производит 25 основных боевых танков в месяц, Германия – три в год", – заявил он, ссылаясь на немецкие разведывательные службы.

Подполковник отметил, что в Европе участились случаи шпионажа, полеты беспилотников, попытки диверсий, кибератак и убийств топ-менеджеров. Поэтому "все государственные команды несут ответственность за реализацию" этого плана.

По словам Плишке, Россия будет готова к активным наступательным действиям на Запад через четыре-пять лет.

По данным FAZ, план уже якобы принят политиками, а первая версия документа состоит из 1000 страниц. Однако детали секретны.

В частности, как пишет агентство, в документе перечислены все сооружения и объекты инфраструктуры в Германии, особенно нуждающиеся в "защите по военным причинам". Также, по данным FAZ, в плане подробно расписаны действия для обороны или сдерживания в ответ на "российские маневры" на восточном фланге НАТО.

Отмечается, что в случае нападения РФ Германия должна стать центром для "десятков тысяч, возможно, сотен тысяч" солдат, которых будут переправлять с техникой и другими вещами на восток. На этот случай бизнесу Плишке рекомендует закупиться генераторами и обучить дополнительных водителей грузовиков.

В Германии уже провели первые совместные учения гражданских сил и военных под названием Red Storm Alpha. Отработали охрану порта и действия по недопущению диверсий.

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