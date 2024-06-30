Путин понимает, что проиграет войну, если нападет на страны НАТО – министр обороны Швеции

В Швеции считают, что лучший способ не допустить агрессии со стороны России – усилить НАТО

Пол Юнсон (Фото: EPA / MARCIN GADOMSKI)

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что проиграет войну, если нападет на страны НАТО, сказал министр обороны Швеции Пол Юнсон в интервью Bild.

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Он добавил, что агрессия со стороны России "очевидно не является неизбежной".

"Я считаю, что Кремль и сам Путин осознают, что они проиграют эту войну. Но я думаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как внутри ЕС, так и НАТО", — ответил он на вопрос, собирается ли Россия нападать на страны НАТО.

"Мы должны четко понимать несколько вещей по поводу России. Во-первых, мы имеем дело с Россией, которая готова пойти на серьезные политические и военные риски. Мы также должны понимать, что Россия имеет большие амбиции по реорганизации своих вооруженных сил. Лучше всего, что мы можем сделать для поддержания мира в Европе, это сделать НАТО сильным и сосредоточиться на сдерживании и обороне", – сказал шведский министр.