Путін розуміє, що програє війну, якщо нападе на країни НАТО – міністр оборони Швеції

У Швеції вважають, що найкращий спосіб не допустити агресії з боку Росії – посилити НАТО

Пол Юнсон (Фото: EPA / MARCIN GADOMSKI)

Російський диктатор Володимир Путін розуміє, що програє війну, якщо нападе на країни НАТО, сказав міністр оборони Швеції Пол Юнсон в інтерв'ю Bild.

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Він додав, що агресія з боку Росії "очевидно, не є неминучою".

"Я вважаю, що Кремль і сам Путін усвідомлюють, що вони програють цю війну. Але я думаю, що Росія дуже зацікавлена ​​в тому, аби розділити нас політично, як усередині ЄС, так і НАТО", – відповів він на питання, чи збирається Росія нападати на країни НАТО.

"Ми маємо чітко розуміти кілька речей щодо Росії. По-перше, ми маємо справу з Росією, яка готова піти на серйозні політичні та військові ризики. Ми також повинні розуміти, що Росія має великі амбіції щодо реорганізації своїх збройних сил. Найкраще, що ми можемо зробити для підтримки миру в Європі, це зробити НАТО сильним і зосередитися на стримуванні та обороні", – сказав шведський міністр.