Путін розуміє, що програє війну, якщо нападе на країни НАТО – міністр оборони Швеції
Російський диктатор Володимир Путін розуміє, що програє війну, якщо нападе на країни НАТО, сказав міністр оборони Швеції Пол Юнсон в інтерв'ю Bild.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Він додав, що агресія з боку Росії "очевидно, не є неминучою".
"Я вважаю, що Кремль і сам Путін усвідомлюють, що вони програють цю війну. Але я думаю, що Росія дуже зацікавлена в тому, аби розділити нас політично, як усередині ЄС, так і НАТО", – відповів він на питання, чи збирається Росія нападати на країни НАТО.
"Ми маємо чітко розуміти кілька речей щодо Росії. По-перше, ми маємо справу з Росією, яка готова піти на серйозні політичні та військові ризики. Ми також повинні розуміти, що Росія має великі амбіції щодо реорганізації своїх збройних сил. Найкраще, що ми можемо зробити для підтримки миру в Європі, це зробити НАТО сильним і зосередитися на стримуванні та обороні", – сказав шведський міністр.
- Швеція стала 32-м членом НАТО у березні 2024 року, відмовившись від багатовікової політики нейтралітету після того, як Росія почала повномасштабну війну проти позаблокової України.