Британский генерал заявил, что армия страны готова воевать с Россией "сегодня вечером"
Армия Великобритании будет готова вступить в бой с российскими солдатами хоть "сегодня вечером" в случае необходимости. Об этом заявил заместитель начальника британского штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован, передает Politico.
По его словам, если российский диктатор Владимир Путин решится напасть на еще одну восточноевропейскую страну, то Вооруженные силы Британии будут готовы дать отпор.
"Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. Я не думаю, что кто-либо в этом зале должен питать какие-либо иллюзии относительно того, что если бы россияне вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретились с ними в этом бою", – сказал Магован.
Его заявление прозвучало после вопроса депутатов парламента о том, какое количество британских бригад могут быть отправлены на восточный фланг НАТО в случае эскалации со стороны России.
В октябре министр обороны Великобритании Джон Хили в комментарии Рolitico заявил, что армия страны сейчас находится на "самом низком уровне" с 1700-х годов. Состояние британских войск оказалось "гораздо хуже", чем предполагалось.
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