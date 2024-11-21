Британський генерал заявив, що армія країни готова воювати з Росією "сьогодні ввечері"

Роб Магован (Фото: Royal Navy)

Армія Великої Британії буде готова розпочати бій з російськими солдатами "сьогодні ввечері" у разі потреби. Про це заявив заступник начальника британського штабу оборони генерал-лейтенант Роб Магован, передає Politico.

За його словами, якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться напасти на ще одну східноєвропейську країну, то Збройні сили Британії будуть готові дати відсіч.

"Якби британську армію попросили битися сьогодні ввечері, вона б билася сьогодні ввечері. Я не думаю, що будь-хто в цій залі повинен мати якісь ілюзії щодо того, що якби росіяни вдерлися до Східної Європи сьогодні ввечері, то ми б зустрілися з ними у цьому бою", – сказав Магован.

Його заява прозвучала після запитання депутатів парламенту про те, скільки британських бригад можуть бути відправлені на східний фланг НАТО у разі ескалації з боку Росії.

У жовтні міністр оборони Великої Британії Джон Хілі в коментарі Рolitico заявив, що армія країни зараз перебуває на "найнижчому рівні" з 1700-х років. Стан британських військ виявився "набагато гіршим", ніж передбачалося.