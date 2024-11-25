Le Monde: Франция и Великобритания возобновили дискуссию об отправке войск в Украину

Кир Стармер и Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА)

Франция и Великобритания возобновили диалог об отправке западных войск в Украину. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на неназванных собеседников.

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"Между Великобританией и Францией продолжаются дискуссии относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность", – сказал собеседник из британских военных кругов.

По информации источников, подобный сценарий не только "не похоронен", но и "окреп в последние недели". В частности, это произошло после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию 11 ноября.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также заявил, что страна не исключает отправки в Украину западных войск. В интервью BBC он отметил, что у союзников не должно быть "красных линий" в вопросе помощи Украине.

27 февраля 2024 года президент Франции Макрон поднял вопрос о возможности направления европейскими странами войск в Украину, заявив, что "ничего нельзя исключать".

Ряд стран выступил против этого, в частности Польша и Чехия, а также Германия и Великобритания.

2 октября глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна рассматривала отправку солдат в Украину. Однако до сих пор решение не было принято.

В тот же день стало известно, что президент Хорватии не разрешил армии участвовать в миссиях НАТО в Украине.