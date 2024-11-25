У союзников не должно быть "красных линий" в поддержке Украины – глава МИД Франции

По словам французского министра, страна не исключает отправку своих войск для участия в боевых действиях

Жан-Ноэль Барро (Фото: страница дипломата в Х)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что союзники не должны устанавливать и обозначать "красные линии" по помощи Украине. Об этом он сказал в интервью BBC.

Он отметил, что у Украины есть право бить французскими ракетами дальнего действия по России "в целях самообороны". Однако министр не стал уточнять, были ли уже нанесены подобные удары.

"Принцип был установлен... наши послания президенту Зеленскому были хорошо восприняты", – сказал Барро.

Также он отметил, что Франция не исключает участия своих войск в войне. Французский министр подчеркнул, что поддержка Украины будет длиться столько, сколько это будет необходимо.

По словам Барро, "на карту поставлена" не только украинская безопасность, но и европейская. И когда российские солдаты "продвигаются на один квадратный километр" в Украине, то угроза на один квадратный километр становится ближе и к Европе, подчеркнул он.

Глава французского МИД также отметил, что странам Европы придется увеличить расходы на оборону, чтобы "сделать больше" для поддержи Украины.