Боррель заявил, что Украина должна использовать оружие ЕС для ударов по России
Жозеп Боррель (Фото: x.com/JosepBorrellF)

Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель выступает за то, чтобы европейские страны также разрешили дальнобойные удары по России после США. Об этом он заявил перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает tagesschau.

"Я снова и снова говорил, что Украина должна иметь возможность использовать поставляемое нами оружие не только для остановки стрел, но и для поражения лучников", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что придерживается и сейчас подобного мнения. Глава евродипломатии выразил уверенность, что союзники обсудят этот вопрос еще раз и надеется, что члены ЕС дадут свое согласие на использование поставляемого оружия для ударов по России.

В Польше и Германии также поддержали дальнобойные удары вглубь России. Глава МВД Польши заявил, что это единственный адекватный ответ диктатору Владимиру Путину, а глава МИД Германии подчеркнула, что это решение не меняет политику Запада.

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