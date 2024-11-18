Боррель заявил, что Украина должна использовать оружие ЕС для ударов по России

Глава евродипломатии планирует еще раз обсудить разрешение на удары по России с представителями стран-членов ЕС

Жозеп Боррель (Фото: x.com/JosepBorrellF)

Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель выступает за то, чтобы европейские страны также разрешили дальнобойные удары по России после США. Об этом он заявил перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает tagesschau.

"Я снова и снова говорил, что Украина должна иметь возможность использовать поставляемое нами оружие не только для остановки стрел, но и для поражения лучников", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что придерживается и сейчас подобного мнения. Глава евродипломатии выразил уверенность, что союзники обсудят этот вопрос еще раз и надеется, что члены ЕС дадут свое согласие на использование поставляемого оружия для ударов по России.

В Польше и Германии также поддержали дальнобойные удары вглубь России. Глава МВД Польши заявил, что это единственный адекватный ответ диктатору Владимиру Путину, а глава МИД Германии подчеркнула, что это решение не меняет политику Запада.

17 ноября NYT заявило, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.

Президент Владимир Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".

18 ноября Axios сообщило, что Байден одобрил удары ракетами ATACMS только по Курской области РФ, где сосредоточены солдаты КНДР.

Президент Венесуэлы в то же время назвал "безумным" разрешение дальнобойных ударов по РФ и заявил, что "американский империализм вступил в фазу безумия".