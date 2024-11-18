Боррель заявив, що Україна має використовувати зброю ЄС для ударів по Росії

Глава євродипломатії планує ще раз обговорити дозвіл на удари по Росії із представниками країн-членів ЄС

Жозеп Боррель (Фото: x.com/JosepBorrellF)

Глава зовнішньої політики Євросоюзу Жозеп Боррель виступає за те, щоб європейські країни також дозволили далекобійні удари по Росії після США. Про це він заявив перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє tagesschau.

"Я знову і знову говорив, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, що поставляється нами, не тільки для зупинки стріл, але і для ураження лучників", – сказав Боррель.

Він наголосив, що дотримується і зараз подібної думки. Глава євродипломатії висловив упевненість, що союзники обговорять це питання ще раз і сподівається, що члени ЄС дадуть свою згоду на використання зброї, яку постачають, для ударів по Росії.

У Польщі та Німеччині також підтримали далекобійні удари вглиб Росії. Глава МВС Польщі заявив, що це єдина адекватна відповідь диктатору Володимиру Путіну, а глава МЗС Німеччини наголосила, що це рішення не змінює політику Заходу.

17 листопада NYT заявило, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.

Президент Володимир Зеленський того ж дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".

18 листопада Axios повідомило, що Байден схвалив удари ракетами ATACMS тільки Курської області РФ, де зосереджені солдати КНДР.

Президент Венесуели водночас назвав "шаленим" дозвіл далекобійних ударів по РФ і заявив, що "американський імперіалізм вступив у фазу божевілля".