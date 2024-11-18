Боррель заявив, що Україна має використовувати зброю ЄС для ударів по Росії
Жозеп Боррель (Фото: x.com/JosepBorrellF)

Глава зовнішньої політики Євросоюзу Жозеп Боррель виступає за те, щоб європейські країни також дозволили далекобійні удари по Росії після США. Про це він заявив перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє tagesschau.

"Я знову і знову говорив, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, що поставляється нами, не тільки для зупинки стріл, але і для ураження лучників", – сказав Боррель.

Він наголосив, що дотримується і зараз подібної думки. Глава євродипломатії висловив упевненість, що союзники обговорять це питання ще раз і сподівається, що члени ЄС дадуть свою згоду на використання зброї, яку постачають, для ударів по Росії.

У Польщі та Німеччині також підтримали далекобійні удари вглиб Росії. Глава МВС Польщі заявив, що це єдина адекватна відповідь диктатору Володимиру Путіну, а глава МЗС Німеччини наголосила, що це рішення не змінює політику Заходу.

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