У союзників не має бути "червоних ліній" у підтримці України – глава МЗС Франції
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що союзники не повинні встановлювати та позначати "червоні лінії" щодо допомоги Україні. Про це він сказав в інтерв'ю BBC.
Він зазначив, що Україна має право бити французькими ракетами дальньої дії по Росії "з метою самооборони". Однак міністр не став уточнювати, чи вже було завдано подібних ударів.
"Принцип було встановлено... наші послання президенту Зеленському були добре сприйняті", – сказав Барро.
Також він зазначив, що Франція не відкидає участі своїх військ у війні. Французький міністр підкреслив, що підтримка України триватиме стільки, скільки це буде потрібно.
За словами Барро, "на карту поставлено" не лише українську безпеку, а і європейську. І коли російські солдати "просуваються на один квадратний кілометр" в Україні, то загроза на один квадратний кілометр стає ближчою і до Європи, наголосив він.
Глава французького МЗС також зазначив, що країнам Європи доведеться збільшити витрати на оборону, щоб "зробити більше" для підтримки України.
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