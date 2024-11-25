Le Monde: Франція та Велика Британія відновили дискусію про відправлення військ до України

Кір Стармер та Еммануель Макрон (Фото: ЕРА)

Франція та Велика Британія відновили діалог про відправлення західних військ до України. Про це повідомляє Le Monde із посиланням на неназваних співрозмовників.

"Між Великою Британією та Францією тривають дискусії щодо співпраці в галузі оборони, зокрема, з метою створення основної групи союзників у Європі, орієнтованої на Україну та ширшу європейську безпеку", – повідомив співрозмовник із британських військових кіл.

За інформацією джерел, подібний сценарій не тільки "не похований", а й "зміцнів останніми тижнями". Зокрема, це сталося після візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції 11 листопада.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро також заявив, що країна не відкидає відправлення в Україну західних військ. В інтерв'ю BBC він зазначив, що у союзників не має бути "червоних ліній" у питанні допомоги Україні.

27 лютого 2024 року президент Франції Макрон порушив питання щодо можливості відправлення європейськими країнами військ до України, заявивши, що "нічого не можна виключати".

Низка країн виступили проти цього, зокрема Польща та Чехія, а також Німеччина та Велика Британія.

2 жовтня глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна розглядала відправлення солдатів в Україну. Однак досі рішення не було ухвалено.

Того ж дня стало відомо, що президент Хорватії не дозволив армії брати участь у місіях НАТО в Україні.