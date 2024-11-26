Великобритания опровергла слухи об отправке войск в Украину

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Глава британской дипломатии Дэвид Лемми на встрече министров иностранных дел стран Большой семерки (G7) в Италии заявил, что Великобритания не планирует отправлять войска в Украину. Его цитирует Sky News.

Это заявление прозвучало после публикации во французской газете Le Monde, о том, что Великобритания и Франция якобы рассматривают возможность отправки военных и частных оборонных компаний в Украину.

"Мы продолжаем поддерживать Украину, в частности через обучение, но наша позиция всегда была такой, что мы не отправляем британских военных непосредственно на места боевых действий. И это остается неизменным", – заявил Лемми.

27 февраля 2024 года президент Франции Макрон поднял вопрос о возможности отправки европейскими странами войск в Украину, заявив, что "ничего нельзя исключать".

Ряд стран выступили против этого, в частности Польша и Чехия, а также Германия и Великобритания.

2 октября глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна рассматривала отправку солдат в Украину. Однако до сих пор решение не было принято.

В тот же день стало известно, что президент Хорватии не разрешил армии участвовать в миссиях НАТО в Украине.