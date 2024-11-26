Велика Британія спростувала чутки про відправлення військ в Україну
Глава британської дипломатії Девід Леммі на зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7) в Італії заявив, що Велика Британія не планує надсилати війська в Україну. Його цитує Sky News.
Ця заява пролунала після публікації у французькій газеті Le Monde, про те, що Велика Британія і Франція нібито розглядають можливість відправлення військових і приватних оборонних компаній до України.
"Ми продовжуємо підтримувати Україну, зокрема через навчання, але наша позиція завжди була такою, що ми не відправляємо британських військових безпосередньо на місця бойових дій. І це залишається незмінним", – заявив Леммі.
- 27 лютого 2024 року президент Франції Макрон порушив питання щодо можливості відправлення європейськими країнами військ до України, заявивши, що "нічого не можна виключати".
- Низка країн виступили проти цього, зокрема Польща та Чехія, а також Німеччина та Велика Британія.
- 2 жовтня глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна розглядала відправлення солдатів в Україну. Однак досі рішення не було ухвалено.
- Того ж дня стало відомо, що президент Хорватії не дозволив армії брати участь у місіях НАТО в Україні.