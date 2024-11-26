Велика Британія спростувала чутки про відправлення військ в Україну

Фото: Valda Kalnina/EPA

Глава британської дипломатії Девід Леммі на зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7) в Італії заявив, що Велика Британія не планує надсилати війська в Україну. Його цитує Sky News.

Ця заява пролунала після публікації у французькій газеті Le Monde, про те, що Велика Британія і Франція нібито розглядають можливість відправлення військових і приватних оборонних компаній до України.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну, зокрема через навчання, але наша позиція завжди була такою, що ми не відправляємо британських військових безпосередньо на місця бойових дій. І це залишається незмінним", – заявив Леммі.