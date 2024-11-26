У НАТО закликали передати Україні ракети середньої дальності, які б'ють до 5500 км
Парламентська асамблея НАТО (Фото: ЕРА/VASSIL DONEV)

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, окремим пунктом у якій закликала членів Північноатлантичного альянсу надати Україні ракети середньої дальності. 

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Документ містить заклик до урядів та парламентів країн-членів НАТО до:

→ посилення санкцій проти Росії та Північної Кореї;

→ надання Україні всіх засобів, необхідних для самозахисту та стримування подальшої агресії, включно з ракетами середньої дальності.

Голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв уточнив, що йдеться про ракети з дальністю 1000-5500 км, які здатні завдавати ударів на стратегічну глибину РФ. За приклад він навів американські ракети Tomahawk.

"Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї. Це рішення – перший крок, який створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам країн-членів НАТО прийняти відповідне рішення", – написав Чернєв.

Крім того, резолюцією закликають членів НАТО підтримувати зусилля України для досягнення миру, викладені у Формулі миру президента Володимира Зеленського, залишатися вірними принципу "нічого про Україну без України", а також активізувати зусилля, щоб допомогти Україні якомога швидше стати 33-м членом Альянсу.

  • 29 жовтня 2024 року журналісти американської газети The New York Times, поспілкувавшись із неназваними урядовцями США, написали, що у таємному додатку до Плану перемоги Київ просить від Вашингтона далекобійні ракети Tomahawk. 
  • Наступного дня президент Зеленський заявив, що інформація про те, що Україна у рамках Плану перемоги хоче отримати від США крилаті ракети дальнього радіуса дії Tomahawk, була секретною, але медіа "злили" її.
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