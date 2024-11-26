В НАТО призвали передать Украине ракеты средней дальности, бьющие до 5500 км
Парламентская ассамблея НАТО (Фото: ERA/VASSIL DONEV)

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, отдельным пунктом в которой призвала членов Североатлантического альянса предоставить Украине ракеты средней дальности.

Документ содержит призыв к правительствам и парламентам стран-членов НАТО:

ужесточение санкций против России и Северной Кореи;

предоставление Украине всех средств, необходимых для самозащиты и сдерживания дальнейшей агрессии, включая ракеты средней дальности.

Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, нардеп от Слуги народа Егор Чернев уточнил, что речь идет о ракетах с дальностью 1000-5500 км, которые способны наносить удары на стратегическую глубину РФ. В качестве примера он привел американские ракеты Tomahawk.

"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи. Это решение – первый шаг, который создает юридическую основу и дает основания правительствам стран-членов НАТО принять соответствующее решение", – написал Чернев.

Кроме того, резолюцией призывают членов НАТО поддерживать усилия Украины для достижения мира, изложенные в Формуле мира президента Владимира Зеленского, оставаться верными принципу "ничего об Украине без Украины", а также активизировать усилия, чтобы помочь Украине как можно скорее стать 33-м членом Альянса.

  • 29 октября 2024 года журналисты американской газеты The New York Times, пообщавшись с неназванными чиновниками США, написали, что в тайном приложении к Плану победы Киев просит от Вашингтона дальнобойные ракеты Tomahawk.
  • На следующий день президент Зеленский заявил, что информация о том, что Украина в рамках Плана победы хочет получить от США крылатые ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk, была секретной, но медиа "слили" ее.
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