Зеленський заявив, що ЗМІ "злили" інформацію про план України отримати ракети Tomahawk

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Інформація про те, що Україна у рамках Плану перемоги хоче отримати від США крилаті ракети дальнього радіуса дії Tomahawk, була секретною, але медіа "злили" її. Про це на пресконференції з журналістами країн Північної Європи заявив президент Володимир Зеленський.

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"У ЗМІ сказали, що Україна хоче отримати багато ракет, як-от Tomahawk. Це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Отже, між партнерами немає нічого конфіденційного", – сказав він.

Напередодні журналісти американської газети The New York Times, поспілкувавшись з неназваними урядовцями США, написали, що у таємному додатку до Плану перемоги Київ просить від Вашингтона далекобійні ракети Tomahawk.

ДОВІДКА Tomahawk — це американські крилаті ракети далекого радіуса дії, які здатні вражати наземні та морські цілі з високою точністю. Розроблені компанією Raytheon, Tomahawk можуть запускатись із підводних човнів, кораблів і наземних платформ. Tomahawk мають дальність залежно від конкретної моделі. Базова версія Tomahawk Block IV (RGM/UGM-109E) може вражати цілі на відстані до 1600 км. Інші модифікації, зокрема покращена версія Block V, можуть мати змінені параметри дальності, але, як правило, їхній радіус дії в межах 1300-1600 км. Tomahawk — це американські крилаті ракети далекого радіуса дії, які здатні вражати наземні та морські цілі з високою точністю. Розроблені компанією Raytheon, Tomahawk можуть запускатись із підводних човнів, кораблів і наземних платформ. Tomahawk мають дальність залежно від конкретної моделі. Базова версія Tomahawk Block IV (RGM/UGM-109E) може вражати цілі на відстані до 1600 км. Інші модифікації, зокрема покращена версія Block V, можуть мати змінені параметри дальності, але, як правило, їхній радіус дії в межах 1300-1600 км.