Німеччина може відправити військових на місію з дотримання перемир’я між Україною та РФ – Бербок

Анналена Бербок (Фото: EPA-EFE/MAXYM MARUSENKO)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вперше припустила можливість участі німецьких військових у міжнародній місії, яка б забезпечувала дотримання перемир’я між Україною та Росією. Про це вона заявила напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, пише Bild.

За її словами, мир в Європі можна захистити лише спільними зусиллями.

"Усе, що служить миру у майбутньому, звісно, буде підтримано всіма нашими силами з боку Німеччини", – наголосила Бербок.

Водночас вона підкреслила, що присутність німецьких військових стане можливою лише після припинення вогню між Україною та Росією.

24 листопада Le Monde повідомило, що Франція та Велика Британія відновили дискусію про відправлення військ до України.

Однак 26 листопада голова МЗС Британії спростував відправлення солдатів в Україну. Він заявив, що позиція країни залишилася незмінною.

29 листопада Борис Джонсон заявив, що британські війська можуть охороняти кордон України у межах мирної угоди.