Німеччина може відправити військових на місію з дотримання перемир’я між Україною та РФ – Бербок
Анналена Бербок (Фото: EPA-EFE/MAXYM MARUSENKO)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вперше припустила можливість участі німецьких військових у міжнародній місії, яка б забезпечувала дотримання перемир’я між Україною та Росією. Про це вона заявила напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, пише Bild.

За її словами, мир в Європі можна захистити лише спільними зусиллями.

"Усе, що служить миру у майбутньому, звісно, буде підтримано всіма нашими силами з боку Німеччини", – наголосила Бербок.

Водночас вона підкреслила, що присутність німецьких військових стане можливою лише після припинення вогню між Україною та Росією.

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