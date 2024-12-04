Німеччина може відправити військових на місію з дотримання перемир’я між Україною та РФ – Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вперше припустила можливість участі німецьких військових у міжнародній місії, яка б забезпечувала дотримання перемир’я між Україною та Росією. Про це вона заявила напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, пише Bild.
За її словами, мир в Європі можна захистити лише спільними зусиллями.
"Усе, що служить миру у майбутньому, звісно, буде підтримано всіма нашими силами з боку Німеччини", – наголосила Бербок.
Водночас вона підкреслила, що присутність німецьких військових стане можливою лише після припинення вогню між Україною та Росією.
- 24 листопада Le Monde повідомило, що Франція та Велика Британія відновили дискусію про відправлення військ до України.
- Однак 26 листопада голова МЗС Британії спростував відправлення солдатів в Україну. Він заявив, що позиція країни залишилася незмінною.
- 29 листопада Борис Джонсон заявив, що британські війська можуть охороняти кордон України у межах мирної угоди.