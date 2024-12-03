Франція та Велика Британія можуть розмістити війська в Україні – Радіо Свобода
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Франція та Велика Британія розглядають можливість розміщення своїх військ на лінії розмежування в Україні, якщо мирні переговори з Росією завершаться домовленістю про припинення вогню. Про це повідомив високопосадовець НАТО у коментарі для Радіо Свобода на умовах анонімності.

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За його словами, ці переговори відбуваються лише на рівні столиць, а не у рамках НАТО. Париж і Лондон готують різні варіанти для можливих сценаріїв, щоб мати готові пропозиції на випадок, якщо нове керівництво США попросить європейські країни підтримати Україну.

"Розробка конкретних пропозицій і варіантів підтримки необхідна також для того, щоб гарантувати участь союзників з Європи у мирних перемовинах України і Росії за посередництва новообраного президентства США Дональда Трампа", – зазначив співрозмовник.

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