Франция и Великобритания могут разместить войска в Украине – Радио Свобода

Лондон и Париж готовятся к роли миротворцев в случае прекращения огня в Украине

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Франция и Великобритания рассматривают возможность размещения своих войск на линии разграничения в Украине, если мирные переговоры с Россией завершатся договоренностью о прекращении огня. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО в комментарии для Радио Свобода на условиях анонимности.

По его словам, эти переговоры проходят на уровне столиц, а не в рамках НАТО. Париж и Лондон готовят разные варианты для возможных сценариев, чтобы иметь готовые предложения на случай, если новое руководство США попросит европейские страны поддержать Украину.

"Разработка конкретных предложений и вариантов поддержки необходима также для того, чтобы гарантировать участие союзников из Европы в мирных переговорах Украины и России при посредстве новоизбранного президентства США Дональда Трампа", – отметил собеседник.

24 ноября Le Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссию об отправке войск в Украину.

Однако 26 ноября глава МИД Британии опроверг отправку солдат в Украину. Он заявил, что позиция страны осталась неизменной.

29 ноября Борис Джонсон заявил, что британские войска могут охранять границу Украины в рамках мирного соглашения.