Франция и Великобритания могут разместить войска в Украине – Радио Свобода
Франция и Великобритания рассматривают возможность размещения своих войск на линии разграничения в Украине, если мирные переговоры с Россией завершатся договоренностью о прекращении огня. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО в комментарии для Радио Свобода на условиях анонимности.
По его словам, эти переговоры проходят на уровне столиц, а не в рамках НАТО. Париж и Лондон готовят разные варианты для возможных сценариев, чтобы иметь готовые предложения на случай, если новое руководство США попросит европейские страны поддержать Украину.
"Разработка конкретных предложений и вариантов поддержки необходима также для того, чтобы гарантировать участие союзников из Европы в мирных переговорах Украины и России при посредстве новоизбранного президентства США Дональда Трампа", – отметил собеседник.
- 24 ноября Le Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссию об отправке войск в Украину.
- Однако 26 ноября глава МИД Британии опроверг отправку солдат в Украину. Он заявил, что позиция страны осталась неизменной.
- 29 ноября Борис Джонсон заявил, что британские войска могут охранять границу Украины в рамках мирного соглашения.