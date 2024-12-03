Франция и Великобритания могут разместить войска в Украине – Радио Свобода
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Франция и Великобритания рассматривают возможность размещения своих войск на линии разграничения в Украине, если мирные переговоры с Россией завершатся договоренностью о прекращении огня. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО в комментарии для Радио Свобода на условиях анонимности.

По его словам, эти переговоры проходят на уровне столиц, а не в рамках НАТО. Париж и Лондон готовят разные варианты для возможных сценариев, чтобы иметь готовые предложения на случай, если новое руководство США попросит европейские страны поддержать Украину.

"Разработка конкретных предложений и вариантов поддержки необходима также для того, чтобы гарантировать участие союзников из Европы в мирных переговорах Украины и России при посредстве новоизбранного президентства США Дональда Трампа", – отметил собеседник.

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