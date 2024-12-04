Германия готова поддержать миссию по соблюдению перемирия между Украиной и РФ – Бербок

Берлин готов поддерживать все меры по обеспечению долгосрочного мира, отметила глава МИД

Анналена Бербок (Фото: EPA-EFE/MAXYM MARUSENKO)

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок впервые допустила возможность участия немецких военных в международной миссии, которая б обеспечивала соблюдение перемирия между Украиной и Россией. Об этом она заявила накануне встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, пишет Bild.

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По ее словам, мир в Европе можно защитить только совместными усилиями.

"Все, что служит миру в будущем, конечно, будет поддержано всеми нашими силами со стороны Германии", – подчеркнула Бербок.

В то же время она подчеркнула, что присутствие немецких военных станет возможным только после прекращения огня между Украиной и Россией.

24 ноября Le Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссию об отправке войск в Украину.

Однако 26 ноября глава МИД Британии опроверг отправку солдат в Украину. Он заявил, что позиция страны осталась неизменной.

29 ноября Борис Джонсон заявил, что британские войска могут охранять границу Украины в рамках мирного соглашения.