Вопрос отправки миротворцев из Германии в Украину остается "открытым" – Писториус

Глава немецкого Минобороны отметил, что в этом вопросе есть много "если" и "в случае"

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос о возможной отправке немецких миротворцев в Украину после окончания войны "остается открытым". Об этом он сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

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"Мы готовимся, прорабатываем сценарии, но делаем это конфиденциально", – сказал Писториус.

При этом глава немецкого Минобороны подчеркнул, что сейчас вопрос об отправке миротворцев в Украину "не ставит никто" и "не время" публично обсуждать подобные стратегии. По его словам, возможность военного участия немецких солдат в миротворческой миссии будет зависеть от "создавшихся условий".

Писториус считает, что на данный момент в этом вопросе есть много "если" и "в случае".

"Если будет достигнут мир и если затем кто-либо предложит миротворческие меры с использованием военных средств, то это будет зависеть от характера мандата, его объема, требований, а также от согласия ныне воюющих сторон", – сказал глава Минобороны Германии.

29 ноября Борис Писториус предложил перебросить подразделения Patriot в Польшу для защитить ключевого логистического узла поставок материалов в Украину.

24 ноября Le Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссию об отправке войск в Украину.

4 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок допустила участие немецких миротворцев в миссии по соблюдению мира между Украиной и Россией.