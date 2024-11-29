Писториус предложил перебросить подразделения Patriot в Польшу

Ранее Германия уже размещала три подразделения Patriot в Польше в 2023 году

Борис Писториус (Фото: Сlemens Bilan/EPA)

Германия предложила передислоцировать подразделения противовоздушной обороны Patriot в Польшу в начале 2025 года. С таким предложением выступил министр обороны Германии Борис Писториус, передает агентство Reuters.

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Установки будут развернуты на срок до шести месяцев для защиты ключевого логистического узла, обеспечивающего поставки материалов в Украину, говорится в заявлении немецкого Минобороны.

"Этим мы защитим логистический хаб в Польше, который имеет центральное значение для доставки материалов в Украину", — подчеркнул Писториус.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш приветствовал это решение, отметив его важность для безопасности региона.

Ранее Германия уже размещала три подразделения Patriot и 300 военнослужащих в Польше в январе-ноябре 2023 года. Они базировались в городе Замость, в 50 километрах от границы с Украиной, для защиты железнодорожного сообщения, через которое поступает помощь Киеву.

Решение о развертывании Patriot было принято после инцидента в ноябре 2022 года, когда ракета поразила польскую деревню Пшеводув, в результате чего погибли люди, вызвав опасения о возможном расширении войны на территорию НАТО.

22 ноября Туск сказал, что война в Украине вступает в решающую фазу, последние события свидетельствуют о реальном риске вспышки глобального конфликта после применения Россией новой ракеты для удара по Днепру.

В тот же день FAZ писало, что Германия разрабатывает план обороны на случай войны с Россией.

24 ноября Писториус заявил, что Россия за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько весь ЕС за один год.