Пісторіус запропонував перекинути підрозділи Patriot до Польщі
Німеччина запропонувала передислокувати підрозділи протиповітряної оборони Patriot до Польщі на початку 2025 року. З такою пропозицією виступив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає агентство Reuters.
Установки будуть розгорнуті на термін до шести місяців для захисту ключового логістичного вузла, що забезпечує постачання матеріалів в Україну, йдеться в заяві німецького Міноборони.
"Цим ми захистимо логістичний хаб у Польщі, який має центральне значення для доставлення матеріалів в Україну", – наголосив Пісторіус.
Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш привітав це рішення, наголосивши на його важливості для безпеки регіону.
Раніше Німеччина вже розміщувала три підрозділи Patriot і 300 військовослужбовців у Польщі у січні-листопаді 2023 року. Вони базувалися в місті Замосць, за 50 кілометрів від кордону з Україною, для захисту залізничного сполучення, через яке надходить допомога Києву.
Рішення про розгортання Patriot ухвалили після інциденту в листопаді 2022 року, коли ракета вразила польське село Пшеводув, унаслідок чого загинули люди, викликавши побоювання про можливе розширення війни на територію НАТО.
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