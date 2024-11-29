Пісторіус запропонував перекинути підрозділи Patriot до Польщі

Раніше Німеччина вже розміщувала три підрозділи Patriot у Польщі у 2023 році

Борис Пісторіус (Фото: Сlemens Bilan/EPA)

Німеччина запропонувала передислокувати підрозділи протиповітряної оборони Patriot до Польщі на початку 2025 року. З такою пропозицією виступив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає агентство Reuters.

Установки будуть розгорнуті на термін до шести місяців для захисту ключового логістичного вузла, що забезпечує постачання матеріалів в Україну, йдеться в заяві німецького Міноборони.

"Цим ми захистимо логістичний хаб у Польщі, який має центральне значення для доставлення матеріалів в Україну", – наголосив Пісторіус.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш привітав це рішення, наголосивши на його важливості для безпеки регіону.

Раніше Німеччина вже розміщувала три підрозділи Patriot і 300 військовослужбовців у Польщі у січні-листопаді 2023 року. Вони базувалися в місті Замосць, за 50 кілометрів від кордону з Україною, для захисту залізничного сполучення, через яке надходить допомога Києву.

Рішення про розгортання Patriot ухвалили після інциденту в листопаді 2022 року, коли ракета вразила польське село Пшеводув, унаслідок чого загинули люди, викликавши побоювання про можливе розширення війни на територію НАТО.

22 листопада Туск сказав, що війна в Україні вступає у вирішальну фазу, останні події свідчать про реальний ризик спалаху глобального конфлікту після застосування Росією нової ракети для удару по Дніпру.

Того самого дня FAZ писало, що Німеччина розробляє план оборони на випадок війни з Росією.

24 листопада Пісторіус заявив, що Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь ЄС за один рік.