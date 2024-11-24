Пісторіус: Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки ЄС за рік

Борис Пісторіус заявив, що російська загарбницька війна проти України "більше не є регіональною війною"

Борис Пісторіус (Фото: Anna Szilagyi/EPA)

Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський Союз за один рік. Про це на заході в регіоні Зауерланд повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Spiegel.

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За його словами, Європа стоїть перед довгостроковою загрозою. Російська загарбницька війна проти України "більше не є регіональною війною".

Російський диктатор Володимир Путін "повністю перейшов на військову економіку". Росія за три місяці виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки ЄС за рік, наголосив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини нагадав, що у своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про "серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок".

Він вважає, що диктатор РФ уже бачить себе переможцем у війні проти України. Водночас Пісторіус сказав, що на повну йде гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами.

"Наша безпека є крихким активом. Німеччина повинна пришвидшити темпи й інвестувати більше у свій воєнний потенціал", – зазначив міністр.

17 жовтня Зеленський заявив, що до 2025 року Путін хоче зрівнятися з рівнем виробництва озброєння членів ЄС.

22 листопада Туск сказав, що війна в Україні вступає у вирішальну фазу, останні події свідчать про реальний ризик спалаху глобального конфлікту після застосування Росією нової ракети для удару по Дніпру.