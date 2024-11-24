Писториус: РФ за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько ЕС в год

Борис Писториус заявил, что российская захватническая война против Украины "больше не является региональной войной"

Борис Писториус (Фото: Anna Szilagyi/EPA)

Россия за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько и весь Европейский Союз за один год. Об этом на мероприятии в регионе Зауэрланд сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Spiegel.

По его словам, Европа стоит перед долгосрочной угрозой. Российская захватническая война против Украины "больше не является региональной войной".

Российский диктатор Владимир Путин "полностью перешел на военную экономику". Россия за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько ЕС в год, отметил Писториус.

Министр обороны Германии напомнил, что в своей речи в конце октября Путин говорил о "серьезной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок".

Он считает, что диктатор РФ уже видит себя победителем в войне против Украины. В то же время Писториус сказал, что полным ходом идет гибридная война с дезинформацией и фейковыми новостями.

"Наша безопасность является хрупким активом. Германия должна ускорить темпы и инвестировать больше в свой военный потенциал", – отметил министр.

17 октября Зеленский заявил, что к 2025 году Путин хочет сравниться с уровнем производства вооружения членов ЕС.

22 ноября Туск сказал, что война в Украине вступает в решающую фазу, последние события свидетельствуют о реальном риске вспышки глобального конфликта после применения Россией новой ракеты для удара по Днепру.