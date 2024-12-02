Шольц объяснил, зачем звонил Путину

Олаф Шольц (Фото: Офис президента)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным нужно для того, чтобы высказывать свою четкую позицию по войне в Украине. Такое мнение он высказал на брифинге в Киеве, комментируя недавний телефонный разговор с диктатором РФ.

"Как говорить с человеком, начавшим войну? На это можно легко ответить. Твердой позицией, четким разговором, языком и фактами о том, что мы сделаем", – сказал Шольц.

Немецкий канцлер напомнил, что разговаривал с Путиным в Москве до полномасштабного вторжения в Украину.

"Это был долгий разговор. Во многих пунктах мы не были одного мнения. И, как я понимаю, начать эту войну решили еще за два года до начала, но после того – на это целенаправленно работали. И именно таким был мой опыт в 2022 году", – сказал он.

По словам Шольца, во время разговоров с Путиным, в том числе недавнего, он заявлял о праве Украины быть независимым, суверенным государством, которое решило, что хочет быть частью Европейского Союза.

"Она [Украина] имеет свою армию, свои Вооруженные Силы, и может добиться своей полной независимости. И это значит, что Россия должна прекратить войну и вывести свои войска. Я ему это четко сказал", – заявил политик.

Он отметил, что Путин ответил ему тем, о чем писали тогда российские пропагандисты.

"Мы разного мнения здесь, но все же надо иметь четкое понимание и выразить это. И я это сделал. Я говорил и здесь – мы не ослабим свою поддержку Украины. Украинцы, украинки могут положиться на нас, и пусть российский диктатор не рассчитывает на то, что он когда-то может получить Украину одинокой как противника", – подчеркнул канцлер.

Политик отметил, что Германия готова поддерживать Украину в необходимой степени и сколько это необходимо.

"И именно сейчас в этой ситуации – это очень важное сообщение", – добавил он.