"Трамп, как всегда, настроен решительно". Зеленский раскрыл детали встречи в Париже
Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление после встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже.
Зеленский назвал встречу "хорошей, продуктивной".
"Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это", – отметил президент Украины.
По его словам, на встрече говорили о "наших людях", ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины.
Зеленский отметил, что все участники встречи хотят завершить российско-украинскую войну "быстрее и справедливее".
"Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!", – подчеркнул президент.
Также он поблагодарил Макрона за организацию этой встречи.
В комментарии телепрограмме ТСН Зеленский отметил, что для Украины очень важно, чтобы мир был справедливым, а также ей необходимы "сильные гарантии безопасности", чтобы у России, диктатора Владимира Путина или "еще каких-то агрессоров" не было возможности вернуться.
У Зеленского уточнили, увидел ли он какие-то сигналы того, что Трамп "может изменить свою позицию по поводу того, что замиряться нам [Украине] нужно по линии огня". Следует заметить, что официального и окончательного плана республиканца по поводу войны сейчас нет.
"Мы сегодня в процессе обсуждения разных вопросов. Мы должны работать больше, больше встречаться. Наши команды будут также работать. Это важно. Пока рано о чем-то говорить. Позиции Украины понятны", – ответил он.
Зеленский отметил, что очень важно то, чтобы партнеры знали позиции Украины от самого государства, а "не от кого-то третьего".
Президент подчеркнул, что без Украины невозможен справедливый мир и какие-либо договоренности.
"Это партнеры слышат, я очень рад, что они все это воспринимают", – сообщил глава государства.
- Ранее стало известно, что встреча в Елисейском дворце длилась около 35 минут. Мировые лидеры прибыли в Париж, чтобы принять участие в церемонии открытия собора Нотр-Дам-де-Пари после пятилетней реставрации.
- Также Зеленский встретился с австрийским канцлером Карлом Негаммером: последний заявил, что Вена готова принять будущие переговоры по поводу российско-украинской войны.
- Кроме этого, президент встретился с грузинской коллегой Зурабишвили.