"Трамп, как всегда, настроен решительно". Зеленский раскрыл детали встречи в Париже

Стороны договорились работать дальше, но президент отметил, что в настоящее время "рано о чем-то говорить" насчет позиции американского лидера по миру

Фото: Mohammed Badra/EPA

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление после встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже.

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Зеленский назвал встречу "хорошей, продуктивной".

"Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это", – отметил президент Украины.

По его словам, на встрече говорили о "наших людях", ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины.

Зеленский отметил, что все участники встречи хотят завершить российско-украинскую войну "быстрее и справедливее".

"Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!", – подчеркнул президент.

Также он поблагодарил Макрона за организацию этой встречи.

В комментарии телепрограмме ТСН Зеленский отметил, что для Украины очень важно, чтобы мир был справедливым, а также ей необходимы "сильные гарантии безопасности", чтобы у России, диктатора Владимира Путина или "еще каких-то агрессоров" не было возможности вернуться.

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У Зеленского уточнили, увидел ли он какие-то сигналы того, что Трамп "может изменить свою позицию по поводу того, что замиряться нам [Украине] нужно по линии огня". Следует заметить, что официального и окончательного плана республиканца по поводу войны сейчас нет.

"Мы сегодня в процессе обсуждения разных вопросов. Мы должны работать больше, больше встречаться. Наши команды будут также работать. Это важно. Пока рано о чем-то говорить. Позиции Украины понятны", – ответил он.

Зеленский отметил, что очень важно то, чтобы партнеры знали позиции Украины от самого государства, а "не от кого-то третьего".

Президент подчеркнул, что без Украины невозможен справедливый мир и какие-либо договоренности.

"Это партнеры слышат, я очень рад, что они все это воспринимают", – сообщил глава государства.