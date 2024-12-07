Главы Украины и Грузии встретились в Париже: Зеленский выразил поддержку и солидарность

"Всегда с вашими людьми. Мы видим все, мы поддерживаем", – заявил украинский лидер

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретился с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили в Париже, сообщил Офис украинского лидера.

Зеленский выразил поддержку и солидарность с народом Грузии, который отстаивает свое будущее в Евросоюзе и выступает против решения правительства о приостановлении переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

"Мы с вашим народом, конечно, и на стороне вашей страны всегда – вашего образа жизни и вашего выбора будущего членства в ЕС и НАТО. Всегда с вашими людьми. Мы видим все, мы поддерживаем", – заявил президент Украины.

Ключевой темой встречи была ситуация в Грузии. Зурабишвили рассказала о массовых нарушениях во время недавних парламентских выборов, в частности, об ограничении избирательных прав граждан, проживающих за пределами страны.

Президент отметила, что в Грузии продолжаются масштабные митинги против фальсификации выборов, все еще происходит силовое подавление и запугивание протестующих.

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Зурабишвили поблагодарила за всю проявленную поддержку и приветствовала украинское решение о введении санкций против пророссийского олигарха, основателя руководящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и 18 его сообщников (должностных лиц Грузии, среди которых есть и премьер-министр Ираклий Кобахидзе).

Зеленский отметил, что это санкции против людей, которые толкают независимый народ Грузии в сторону России.

"Мы очень хотели показать партнерам, которые очень сильны в мире, – ЕС, Соединенным Штатам, – что нужно быть вместе с вами, вместе с Грузией, с вашим народом", – подытожил глава государства.